Jeroen Meus nieuwe presentator 'Twee Tot De Zesde Macht': "Maar als testopname slecht is, doe ik het niét" Verrassende nieuwe presentator 'Twee Tot De Zesde Macht' houdt nog slag om de arm Dietert Bernaers

18 januari 2018

17u41 93 Showbizz Vlaanderens populairste tv-kok die een quiz op zondagavond gaat presenteren? De 1,2 miljoen fans van 'Twee Tot De Zesde Macht' zaten gisteren met veel vragen toen onze krant bekendmaakte dat Jeroen Meus de opzijgeschoven Bart De Pauw gaat vervangen. "Jullie hebben me in snelheid gepakt", klinkt het. "Ik had nog niet definitief 'ja' gezegd, maar nu kan ik moeilijk nog anders. Behalve als de testopnames op niets trekken: dan doe ik het sowieso niét."

Proficiat met de onverwachte carrièremove. Nooit geweten dat er een Luc Appermont in jou schuil zat.

"Dat is ook totaal niet het geval. Ik kan nu al verzekeren dat je mij nooit van een showtrap naar beneden zult zien komen (lacht). Het is op dit moment zelfs niet 100% zeker dat ik 'Twee Tot De Zesde Macht' zal presenteren."

Leg uit.

"Ik behoor al jaren tot het vaste meubilair van de quiz. In het verleden hebben we met het idee gespeeld om de rollen eenmalig om te keren. Bart De Pauw wilde graag eens kandidaat zijn in zijn eigen programma en ik of Tom Waes zouden dan presenteren. Het idee is nooit realiteit geworden, maar toen de VRT eind vorig jaar besliste om het programma te schrappen en op zondag dubbele afleveringen van 'Tabula Rasa' uit te zenden, moest ik wel meteen aan die brainstorm terugdenken."

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN