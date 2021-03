Jeroen Meus is trots op 10 jaar ‘Dagelijkse Kost’: “De overheid wil dat mensen naar de journaals kijken, en daar zorg ik mee voor”

Celebrities Medewer­kers Demi Lovato getuigen in ‘Dancing With the Devil’ over haar overdosis: “Ze bewoog niet en hing vol met kwijl”

24 maart “Haar lichaam was helemaal blauw geworden.” De voormalige assistente van Demi Lovato kon haar tranen amper bedwingen toen ze vertelde hoe ze de 28-jarige zangeres bijna levenloos vond de ochtend na haar overdosis. De popster en haar entourage getuigen in de docureeks ‘Dancing With The Devil’ openhartig over de tol van de roem en de verslavingen die daarmee gepaard gingen. De eerste twee afleveringen gingen dinsdagavond in première op YouTube.