Jeroen Meus denkt aan de toekomst: “Ik ga niet tot m’n 65ste tv-kok blijven” SDE

01 september 2020

13u00

Bron: HUMO 0 Showbizz 10 jaar lang al leert Jeroen Meus (42) de Vlaming koken in ‘Dagelijkse Kost’. Dat doet hij nog steeds met evenveel plezier, al rijpen er al plannen over een andere toekomst. Dat vertelt de tv-kok in HUMO. “Ik heb het recht om dit af te bouwen.”

Lockdown of niet, Jeroen Meus en z'n team zijn ‘Dagelijkse Kost’ blijven maken. “Op de set werd ons team herleid tot drie mensen”, vertelt hij in HUMO. “Misschien is het niet verstandig om dit te zeggen, maar ik was toen aan het hopen dat we níét zouden kunnen filmen. Even de machine stilleggen, even alleen maar rust... En vooral: een paar maanden niet met m’n kop op het scherm komen. Niet dat ik ‘Dagelijkse kost’ beu was, hoor - integendeel zelfs. Maar het leek me een aanlokkelijke gedachte om even niet aanwezig te zijn.”

Het deed Meus ook nadenken over de toekomst. “Ik weet dat het heel pretentieus is om dit op je 42ste te zeggen, maar ik ga het toch doen: ik ga niet tot m’n 65ste tv-kok blijven. Ik heb jarenlang als een gek gewerkt, en ik heb het recht om dat af te bouwen”, klinkt het. “Bovendien wil ik graag nog eens iets anders doen, iets waarmee ik me ten dienste stel van anderen. Dat idee is onlangs beginnen te rijpen, toen een mentor van me plots stierf. Hij was de leraar die me indertijd op de hotelschool in Koksijde de weg gewezen had, de man die me leerde dat een plat pas echt een plat is als hij met liefde bereid wordt. Dat wil ik ook doen. Ik zie mezelf nog in het onderwijs staan, als praktijkleraar, bijvoorbeeld. De erfenis van die mentor doorgeven aan jonge mensen. Ze de liefde leren.”

Liefde vindt hij trouwens ook bij z'n broer Wim, die kanker heeft. “Hij is chronisch ziek, en daardoor ben ik chronisch verdrietig”, geeft de kok toe. “Maar er is vooral veel hoop: we blijven geloven dat de wetenschap een oplossing zal vinden.” Hij vervolgt: “Ik sta met bewondering te kijken naar mijn broer. Hij is zo krachtig! Zo vitaal! En zijn ziekte heeft onze relatie echt deugd gedaan. ‘Ik hou van jou’: dat zeggen wij nu gewoon tegen elkaar. Dat is de schoonheid van het verdriet.”

Lees het volledige interview met Jeroen Meus in HUMO.