Jeroen Meus beantwoordt oproep op Twitter en belooft op bezoek te gaan bij vijfjarige zieke fan SDE

12 oktober 2019

16u32 1 Showbizz Amper één dag geleden lanceerde Hanne Mareels een oproep op Twitter om de aandacht van Jeroen Meus te trekken. Haar vijfjarige neefje - die grote fan is van de tv-kok - ligt in het ziekenhuis en zou een filmpje van Meus wel kunnen smaken. Haar oproep werd massaal gedeeld, mét resultaat.

Hanne Mareels deed vrijdag een bijzondere oproep op Twitter. “Mijn neefje van vijf jaar is enorm grote fan van Jeroen Meus”, schreef ze. “Hij ligt al een tijdje in het ziekenhuis en kijkt elke dag uit naar het programma.” En dus wilde ze haar neefje verrassen: “Mijn doel is om deze tweet tot bij hem te brengen, zodat ik kan waarmaken dat hij een filmpje maakt voor mijn kleine vriend.” Haar bericht werd massaal gedeeld door haar volgers, en het duurde dan ook niet lang voor het ook de tv-kok en presentator onder ogen kwam. En die reageerde meteen. “Uiteraard!”, schreef hij. “Dat komt snel in orde." Maar Meus had nog een verrassing in petto: “Ik wil hem ook gerust een bezoekje komen brengen. We regelen dat."

Hanne toonde zich uiteraard erg blij met Jeroens belofte. “Allemaal massaal bedankt”, schreef ze. “Het is gelukt!”

UITERAARD!!! Dat komt snel in orde. Ik wil hem ook gerust een bezoekje komen brengen. We regelen dat.❤️❤️❤️ https://t.co/dnE2vl5Hn3 jeroen meus(@ Jerremeus) link