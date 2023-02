Jeremy Renner traint, amper acht weken na zwaar ongeval, al op een hometrainer: “Koste wat het kost”

Maar nu - in totaal zo’n acht weken na het zware ongeval - kruipt Renner al op een hometrainer, een Technogym-fiets. Zo deelt hij zelf in zijn verhaal op Instagram. Al lijkt hij wel nog een hulpmiddel nodig te hebben om met zijn linkerbeen te kunnen trappen. “Koste wat het kost”, schrijft Jeremy erbij. Hij laat vervolgens weten ook aandacht te schenken aan zijn ‘mentale herstel’. Zo deelt hij nog een foto waarop hij het boek ‘The Book of Awakening’ leest van auteur Mark Nepo.

Zijn herstel

Ook zijn ‘Avengers’-medespeler Evangeline Lilly staat versteld van zijn verbazingwekkend snel herstel. Zo vertelde ze begin februari in een interview met ‘Access’ dat ze niet kon geloven dat hij zich al voortbeweegt in een rolstoel. “Ik had zoiets van: ‘Waarom ben je mobiel? Wat gebeurt er?’ Ik had verwacht naast zijn bed te zitten en zijn hand vast te houden, terwijl hij kreunde en kermde van de pijn en zich niet kon bewegen.” Maar niets was minder waar. Evangeline voegde nog toe hoe “ongelooflijk dapper en sterk” ze haar medespeler vindt. “Renner had een bijna-doodervaring die heel traumatisch was”, zei ze. “Dat is waar nachtmerries uit bestaan, en hij heeft het overleefd en is nu aan de andere kant. Hij is heel sterk.”