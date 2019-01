Jeremy Clarkson over de crash van prins Philip: “Wat doet een man van 97 in godsnaam achter het stuur?” DBJ

19 januari 2019

15u24 0 Showbizz Donderdag crashte de Britse prins Philip (97) met zijn Range Rover. In de wagen waarmee bij botste zaten twee vrouwen en een baby. Niemand raakte ernstig gewond, maar het debat of hoogbejaarden nog met de auto mogen rijden, laait hoog op in het Verenigd Koninkrijk. Voormalig ‘Top Gear’presentator Jeremy Clarkson vindt het alvast een schande.

Prins Philip, de echtgenoot van de Britse Queen Elizabeth, kwam donderdag met de schrik vrij na de crash met zijn Range Rover. Toen hij het terrein van Sandringham Palace wilde verlaten, botste hij met een KIA die van rechts kwam. In die wagen zaten een moeder met haar baby en een andere vrouw. De moeder en baby bleven ongedeerd, de derde vrouw brak een arm en verwondde haar knie. De terreinwagen van prins Philip maakte een buiteling en belandde aan de andere kant van de straat. Als bij wonder kwam de 97-jarige man er ongedeerd uit.

Het debat over of hoogbejaarden nog een plaats hebben achter het stuur laait hoog op in Groot-Britannië. Ook voormalig presentator van ‘Top Gear’ Jeremy Clarkson (58) heeft een mening. “Ik ben opgelucht dat niemand ernstig gewond is geraakt”, zegt Clarkson. “Maar mijn eerste reactie was toch; ‘wat doet een man van 97 in godsnaam achter het stuur?’”

Oud

“Men zegt dat oudere chauffeurs veiliger zijn dan jonge, maar daar ben ik niet zo zeker van”, aldus Clarkson. In het VK zouden chauffeurs boven de 70 elke drie jaar vrijwillig een nieuw rij-examen kunnen afleggen. “Wat een grap”, klinkt het. “De koningin is, in tegenstelling tot haar man, wel een wijs persoon. In al die tijd hebben we haar op nog geen onregelmatigheid kunnen betrappen. Hopelijk blijft dat zo en stuurt ze het rijbewijs van haar man terug”, besluit de presentator.