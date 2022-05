Jérémie Makiese is klaar voor de halve finale, ondanks repetitie vol pech: “Ik zou het mezelf niet vergeven als ik maar zozo presteer”

BV Adil El Arbi in 'Freek blijft slapen' over opnames 'Batgirl': "Per dag nemen we zo'n 15 seconden op"

Voor de tweede keer gaat Freek Braeckman (43) op bezoek bij inspirerende landgenoten voor z'n podcast ‘Freek blijft slapen’. Eerste gastheer is Adil El Arbi (33), die op dat moment in Glasgow zit voor de opnames van ‘Batgirl’. Hij vertelt onder meer over hoe het is om maanden van huis te zijn en legt uit waarom hij en Bilall Fallah ‘Beverly Hills Cop 4' lieten schieten. “Ik zie mijn vrouw slechts om de veertien dagen.”

11 mei