Jérémie Makiese helemaal klaar voor generale repetitie Songfestival: “Veel en hard gewerkt”

“Het enige detail is dat ik mij moet amuseren", zegt hij aan VTM Nieuws. “Dat is alles. Ik heb heel veel en heel hard gewerkt. Mijn zangcoach was streng, en ze weet waarom.” Al wil dat niet zeggen dat de overwinning voor hem het allerbelangrijkste is. “Ik kijk niet naar de punten of naar de ranking", legt hij uit. “Ik ben enkel bezig met mijn muziek en met mensen. Ik wil de mensen bereiken die mij niet kennen, die ‘Miss You’ niet kennen. Ik wil de mensen bereiken die me nog niet hebben gevoeld. Dat is mijn missie.” Zelf heeft Jérémie trouwens wel een favoriet: “Alle nummers zijn goed. Maar het nummer dat mij het meest geraakt heeft is dat van Italië, ‘Brividi’. Dat is echt mooi.”