Jérémie Makiese heeft vandaag eerste repetitie voor Songfestival in Turijn: “Al die theorieën, ik ben daar niet mee bezig”

Niet alleen de zon deed gisterenochtend z’n best om te stralen, ook Jérémie Makiese (21) stond trots te fonkelen in de vertrekhal van de luchthaven van Charleroi. “Ik ben zo blij dat ik eindelijk naar het Songfestival mag vertrekken”, vertelt hij - geruggensteund door delegatieleider Vincent Bayer en de andere leden van #TeamBelgium. “Enkele weken geleden kampte ik met stemproblemen, maar die zijn genezen. Weet je wat het was? Ik had mezelf geforceerd. Door mijn stem een tijdje te laten rusten, thee te drinken en gebruik te maken van een vernevelaar, ben ik vocaal weer de oude. Ik ben volledig klaar om het podium in Turijn te veroveren. Ik wíl daar staan, en mijn ding doen. Of ik dan al iets kan verklappen over mijn act? Sorry, top secret. Ik wil er nog niets over kwijt. Zelfs niet als je het héél lief vraagt. (lacht)”