Jens Dendoncker zit door z’n epilepsie in de corona-risicogroep: “Mensen, doe voor één keer wat gevraagd wordt” Jan Ruysbergh

25 maart 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Met een problematiek als die van de coronacrisis wil je vooral géén verkeerde info de wereld insturen”, zegt Jens Dendoncker (29). Met de dagelijkse ­VTM-ochtendshow ‘Blijf In Uw Kot’ treedt de komiek uit z’n eigen comfortzone. En daar heeft hij een héél goede reden voor.

Jens Dendoncker behoort zélf tot de risicogroepen om ­besmet te raken met het coronavirus. “Door mijn epilepsie en de medicatie die ik ervoor moet nemen, heb ik minder weerstand dan iemand van mijn leeftijd”, zegt hij. Het maakt van Jens de geschikte persoon om mee z’n schouders te zetten onder ‘Blijf In Uw Kot’, een informatieve coronashow die voortaan iedere voormiddag te zien is op VTM en VTM Go.

De show wordt gepresenteerd door Vincent Fierens, met telkens een wisselende BV als co-presentator. Jij mocht de spits afbijten, maar zien we jou daarna nog terug?

Ik verwacht dat ik nog wel eens zal worden opgetrommeld, ja. Ik ben niet helemaal thuis in het journalistieke, maar de opdracht is dubbel: de ­mensen informeren, maar ook entertainen nu ze allemaal ‘in hun kot’ moeten blijven. Ik vind het een moeilijk ­evenwicht: ik kan wel wat improviseren en een beetje rock-’n-roll schrikt mij zeker niet af, maar de informatie die we verstrekken moet wel júist zijn, natuurlijk. Mensen verwachten ­antwoorden op hun prangende vragen. En liefst ook zo snel mogelijk. We ­spelen dus kort op de bal en dat wordt ook erg geapprecieerd door onze kijkers .

Hoe ervaar jij de coronacrisis zelf?

Het is drastisch hé. Corona heeft een impact op de hele wereld. Ik moet toegeven dat ik nog tot de gelukkigen ­behoor. Ik heb weliswaar wat shows moeten annuleren, maar financieel voel ik het toch minder dan al die kleine zelfstandigen die noodgedwongen hun zaak moeten sluiten of mensen die voor onbepaalde tijd thuis zitten. Ik wil ook een dikke pluim geven aan de mensen die gewoon door blijven werken, zoals in de zorgsector. Die mensen worden blootgesteld aan een groot risico en toch blijven ze gáán. Chapeau!

Maak je je zorgen over je eigen gezondheid?

Ik ben zo waakzaam als ik kan. Een snotneus is genoeg om het zekere voor het onzekere te nemen en in quarantaine te gaan. Ik behoor als epilepsiepatiënt dus tot de risicogroep en heb minder weerstand dan een modale man van 29. Dus ben ik extra voorzichtig. Ik volg alle richtlijnen op, dat ben ik zoals iedereen verplicht aan mezelf, aan mijn omgeving en aan de maatschappij in het algemeen. Je kan niet té voorzichtig zijn.

Jij blijft dus in je kot?

Absoluut. Ik ben van de studio naar huis gebracht en sindsdien zijn Lauren en ik ons kot niet meer uitgekomen. We zullen net als iedereen nog wel eens naar de winkel moeten natuurlijk, maar ook dan zullen we heel strikt alle richtlijnen volgen. Ik heb de indruk dat het nog niet bij iedereen even hard is binnen gesijpeld, maar het is echt bittere ernst. Laten we voor één keer doen wat van ons gevraagd en verwacht wordt.