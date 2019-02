Jens Dendoncker vindt liefde bij dochter van Lynn Wesenbeek: “Haar gratie en stijl stralen altijd af op mij” SD Peter De Smedt

08 februari 2019

11u17 0 Showbizz Ze ontkenden de geruchten al een tijdje, maar gisteren verschenen ze dan toch samen op de rode loper van de MIA’s. Jens Dendoncker (28) en Lauren Versnick (24), dochter van Lynn Wesenbeek, zijn een koppel, zo bevestigt Dendoncker aan onze redactie.

Jens Dendoncker leerde de 24-jarige Lauren Versnick kennen toen ze als producer meewerkte aan het tweede seizoen van ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen’, dat de komiek presenteert. Daar is de vonk overgeslagen, vertelt Dendoncker. Die geruchten deden al langer de ronde, maar zowel de presentator als Versnick, die binnenkort ook meespeelt in ‘Studio Tarara’ op VTM, bleven hardnekkig ontkennen. “We wilden niets forceren door onze relatie aan de grote klok te hangen”, vertelt Dendoncker. “Zeker omdat het nog heel pril was, en ook voor ons nog niet allemaal duidelijk. Gisteren hebben we dan toch beslist om ons niet meer weg te steken en samen naar de MIA’s te gaan. We hadden daar gewoon allebei zin in.”

Dat de liefde groot is, blijkt duidelijk wanneer Dendoncker vertelt over zijn nieuwe vriendin. “Ik ben uiteraard helemaal weg van haar. Ze is recht door zee, eerlijk en open, en ze heeft een sterk karakter. Daarnaast is ze ook nog eens ontzettend lief, met een hart van goud. We kunnen ook goed lachen samen. En wat een voordeel is, haar gratie en stijl stralen altijd af op mij, waardoor ik altijd ietsje stijlvoller voor de dag kom.” Waar Versnick die goede kwaliteiten vandaan heeft, daar heeft Dendoncker trouwens wel een vermoeden van. “Ze heeft veel weg van de mama, durf ik te zeggen”, lacht hij.

Lauren Versnick hield het kort. “We zijn heel gelukkig, ja. We vormen een goed team.”