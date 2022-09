Jens Dendoncker verstopt 100.000 euro in huis bij de kandidaten van ‘Wie zoekt, die wint’: “Daarvoor gaan mensen erg ver, tot in het extreme”

TVHoe ver gaan mensen in het slopen van hun eigen huis, als ze weten dat er 100.000 euro verstopt zit? Dat is de opzet van het nieuwe VTM-programma ‘Wie zoekt, die wint’. Spelleider van dienst is Jens Dendoncker. “Het geld dat de kandidaten vinden binnen het half uur, mogen ze houden. En daarvoor gaan mensen erg ver, tot in het extreme”, vertelt Jens aan Senne. Hij verklapt daarbij ook enkele tips voor de deelnemers. Bekijk het in een nieuwe Showbits.