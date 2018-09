Jens Dendoncker praat openlijk over zelfmoordpoging: "Ze hebben me net op tijd weer over de leuning getrokken" Redactie

28 september 2018

12u06

Bron: HUMO 3 Showbizz Programma's als 'Jong Geweld' en initiatieven als Rode Neuzen Dag liegen er niet om: heel wat mensen worstelen met hun mentale gezondheid. Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie heeft zo'n 13 procent van de Vlamingen ooit al aan zelfmoord gedacht, wat dagelijks tot 28 pogingen en drie effectieve zelfdodingen leidt. Ook Jens Dendoncker heeft zo diep gezeten, vertelt hij in HUMO. Hij overleefde op het nippertje een zelfmoordpoging.

"Rond mijn 22ste ging ik door een slechte periode. Ik had, deels door mijn ziekte (Jens lijdt aan epilepsie, nvdr.), mijn studies gestaakt en ik was single. Ik had het gevoel dat ik rockbottom had bereikt, en mijn ziekte begon weer op te spelen. Ik was kwaad: 'Kus allemaal mijn kloten, ik hoef dit niet te pikken!' Toen heb ik een zelfmoordpoging ondernomen, en ik schaam me over de manier waarop."

"We gingen op weekend met een bende Chiroleiders. 's Avonds heb ik mij doelbewust kapot gedronken. Een teken aan de wand, want door mijn epilepsie mag ik niet veel drinken: je zult mij nooit tipsy aantreffen, en drugs zijn al helemaal uit den boze. Enfin, ze hebben mij daarna in mijn tent gelegd, waar ik de boel heb ondergekotst. Een paar uur later, rond vijf uur 's morgens, ben ik naar de bovenverdieping van ons huurhuisje gegaan. Ik heb mijn broeksriem rond mijn hals geknoopt en heb me over de trapleuning geworpen. Ik ging ervan uit dat iedereen aan het slapen was, maar blijkbaar waren er toch nog een paar mensen wakker. Ze hadden iets gehoord, zijn naar boven gespurt en hebben mij weer over de leuning getrokken. Het moet een kwestie van seconden zijn geweest, want ik was al buiten westen. Ik ben pas bijgekomen toen ik op de overloop lag, met twee huilende vrienden naast mij."

Uiteindelijk werd hij doorverwezen naar de afdeling psychiatrie van UZ Gent. Dat verblijf hielp hem er weer bovenop. "Ik ben er uiteindelijk anderhalve maand gebleven. Ik kan je verzekeren: dat waren lange dagen. Op zulke plekken kunnen ze niet goed om met zwarte humor, en laat dat nu net mijn uitlaatklep zijn (lacht). Maar goed, een halfjaar later had mijn leven al enkele drastische positieve wendingen genomen. Ik heb toen voluit voor de wereld van de comedy gekozen. Voor mij is comedy nog steeds een vorm van therapie."

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

