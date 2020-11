Jens Dendoncker opgenomen in ziekenhuis

Het nieuws over Jens raakte vanochtend bekend, gezien hij niet aanwezig kon zijn bij enkele opnames voor ‘Rode Neuzen Dag’, het goede doel waarvan Jens één van de gezichten is. “Het klopt inderdaad dat Jens is opgenomen in het ziekenhuis”, zo zegt Anja Peleman, woordvoerster van de zender. “Zoals iedereen weet lijdt Jens aan de ziekte van Ménière en epilepsie. We laten de dokters nu in alle rust hun werk doen en duimen voor een spoedig herstel.”

Aanpassen

Jens vertelde in het verleden al over hoe hij zijn leven aanpast aan de epilepsieaanvallen die hij om de twee of drie weken moet doorstaan. “Toen ik pas samen was met Lauren (Versnick, red.), besefte ik pas hoezeer ik me aanpas zonder daar nog bij stil te staan. Ik mag sowieso niet zelf rijden, maar in de auto zal ik altijd achteraan gaan zitten, zodat ik tijdens een aanval niet op de chauffeur of de versnellingspook val. Ik probeer altijd tegen een muur te zitten zodat ik niet achterover kan keilen. Ik zal nooit een lift nemen, want vastzitten is enger dan van de trap vallen. Ik ga niet alleen het bos in, of naar de nachtwinkel als er weinig volk op straat is. Er is altijd een kans dat je niet uit een aanval geraakt, dat ik me verwond of scheef lig en niet kan ademen.”