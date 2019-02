Jens Dendoncker ontkracht op ludieke wijze mythes over epilepsie SD

11 februari 2019

07u19 2 Showbizz In het kader van de Internationale Epilepsiedag op 11 februari, lanceert de Epilepsie Liga in samenwerking met Jens Dendoncker, komiek en het gezicht van de organisatie, vier filmpjes waarin de belangrijkste mythes rond epilepsie ontkracht worden.

Het eerste filmpje draait rond de vraag of een persoon met epilepsie bezeten is door de duivel. Professor Paul Boon, voorzitter van de Epilepsie Liga, probeert daar samen met Dendoncker een helder antwoord op te geven. Dat er in de filmpjes ook veel humor aan te pas komt, valt met een sidekick als Dendoncker wel te verwachten.

Elke week verschijnt er een nieuwe filmpje op sociale media en de website van de Epilepsie Liga. Een ander onderwerp dat binnenkort behandeld wordt, is of iemand tijdens een epileptische aanval zijn eigen tong kan afbijten. Ook een hardnekkige mythe, zo blijkt.