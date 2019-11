Jens Dendoncker neemt Niels Destadsbader te grazen in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’: “Ik dacht dat hij me op mijn bakkes zou slaan” KD

28 november 2019

Op maandag 2 december brengt Jens Dendoncker (29) weer alle nodige boodschappen over in een nieuw seizoen van 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?'. Naar goede gewoonte wordt er ook elke aflevering een BV in het ootje genomen. Niels Destadsbader (31) krijgt de bedenkelijke eer om die spits af te bijten. Al kan hij daar duidelijk niet mee lachen. "Ik dacht dat hij me op mijn bakkes zou slaan", bekende Jens na de opnames aan het blad HUMO.

Het is Kevin Destadsbader, de broer en tevens manager van Niels, die de boodschap over wil brengen aan zijn bekende familielid. Kevin is het namelijk beu dat Niels altijd alles laat rondslingeren. Zo is de zanger al meermaals zijn identiteitskaart verloren en speelde hij ook al zijn sleutels, telefoon en iPad kwijt. “Gelukkig wonen mijn ouders niet ver. Hij kan heel vaak op hen een beroep doen”, vertelt Kevin aan Jens.

Kevin en zijn ouders zijn het dan ook danig beu. Ze doen een beroep op Jens en het team van ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ om Niels wat orde bij te brengen. Ze slagen erin om de gsm van Niels te ontfutselen en maken de presentator wijs dat hij gehackt is. “Op voorhand leek het me niet zo’n gewaagde grap, maar in de praktijk heb toch gedacht: ‘We zijn er gruwelijk over aan het gaan.’ Niels reageerde zo emotioneel dat ik bang was om op het einde de kamer binnen te stappen”, vertelde Jens eerder deze week in het blad HUMO. “Ik dacht: ‘Dit is de dag waarop ik op mijn bakkes krijg.’ Niels heeft me verzekerd dat hij het me ooit betaald zal zetten.”

In het fragment dat hier al integraal te bekijken is voor de uitzending, valt vooral op hoe serieus de zanger het neemt. Het duurt even voor hij met de grap kan lachen. “Fucking hell, Jens. Kus mijn kloten”, reageert Niels in eerste instantie. “Mijn hart... Verdorie, toch! Ik kijk altijd naar dat programma en ik zeg: ‘Dat zal nooit gebeuren bij mij.’” Uiteindelijk ziet hij er de humor wel van in. “Ik ben heel blij dat het om te lachen is. Ik ben geschrokken.”