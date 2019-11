Jens Dendoncker moet show last-minute afzeggen door epilepsie-aanvallen KD

21u14 3 Showbizz VTM-gezicht Jens Dendoncker (29) heeft een voorstelling van zijn show ‘Bang van Dendoncker’, die vanavond in Vilvoorde zou plaatsvinden, noodgedwongen afgelast omwille van gezondheidsredenen. De comedian heeft last van epilepsie-aanvallen. “Met spijt in het hart moet ik de show uitstellen. Mijn lijf wil eventjes niet meer mee”, laat hij weten via Facebook.

De ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’-presentator is altijd eerlijk geweest over zijn strijd met epilepsie. Hij vertelde eerder al dat hij ongeveer één keer per drie weken een aanval krijgt. Nu is de situatie duidelijk verergerd, want op Facebook laat de goedlachse West-Vlaming weten dat hij de afgelopen dagen meerdere epilepsie-aanvallen heeft gehad.

Zijn show, die normaal vanavond in cultureel centrum Het Bolwerk zou worden opgevoerd, wordt daarom verplaatst naar 26 februari 2020. De comedian verontschuldigt zich bij zijn publiek. “Ik hoop jullie alsnog eind februari te treffen.” In de meer dan honderd reacties onder het bericht laten de fans weten begrip te hebben voor de situatie. “Veel beterschap. Je gezondheid komt op de eerste plaats”, stellen zij het unaniem.