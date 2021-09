Jens Dendoncker laat zich na klein jaar weer zien: “Ik voel me elke dag beter”

Celebrities Girls Al­oud-collega's sprakeloos na overlijden Sarah Harding: “Een deel van ons is er niet meer”

7 september De voormalige Girls Aloud-collega's van Sarah Harding (39) reageren verslagen op het overlijden van hun vriendin. Afgelopen zondag werd duidelijk dat uitgezaaide borstkanker haar fataal is geworden. “Een deel van mij of ons is er niet meer en het is ondenkbaar en pijnlijk en volkomen wreed.”