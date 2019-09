Jens Dendoncker is verslaafd aan suiker en vet: “Die craving kan ik echt niet de baas” Redactie

26 september 2019

06u00

Bron: HUMO 0 Showbizz Sinds Jens Dendoncker (29) een koppel vormt met Lauren Versnick (25), model en de dochter van Lynn Wesenbeek, let de comedian en presentator wat meer op zijn lijn. “Maar ik geef toe dat ik minstens één keer per week een moment van zwakte heb”, vertelt hij in HUMO.

Omdat Lauren als deeltijds model constant op haar lijn moet letten, gaat Jens ook bewuster om met eten. “Als we samen eten, doe ik een effort. En ik heb er ook daadwerkelijk deugd van wanneer ik gezond en licht eet. Maar ik geef toen dat ik minstens één keer per week een moment van zwakte heb. Dan stap ik hier iets verder de Delhaize binnen en sla ik vier boterkoeken, twee roze donuts en een liter cola in. Vergelijk het met een heroïnejunk die zijn shot nodig heeft en weet dat de dealer op de hoek staat. Die craving kan ik echt niet de baas. ‘t Is vechten tegen een hogere macht”, vertelt Jens in HUMO.

Jens heeft wel een bepaald gewicht in gedachten waar hij niet overheen wil gaan. “114 kilo. Toen ik vorig jaar dat gewicht bereikte, heb ik tegen mezelf gezegd: ‘tot hier en niet verder’. Een maand, anderhalve maand lang heb ik vervolgens serieus op mijn voeding gelet, en is mijn gewicht gezakt tot net onder de honderd kilo. Daar zit ik nu nog steeds en daar zou ik ook willen blijven zitten. Idealiter zou het nog iets minder mogen zijn, maar goed, ken uzelve.”

Lees het hele artikel van HUMO hier.