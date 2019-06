Jens Dendoncker is nieuwe ambassadeur Rode Neuzen Dag: "Als ik als dikke West-Vlaming al op tv kom? Dan kan iedereen wel iets" Nieuwe ambassadeur Jens Dendoncker (28) wil humor gebruiken om jongeren weerbaar maken Celien Moors

22 juni 2019

00u00 0 Showbizz "In elke jongere zit potentieel. Als ik, als dikke West-Vlaming, al op tv kom? Dan kan iedereen wel iets." Jens Dendocker (28) neemt zijn rol als nieuw gezicht van Rode Neuzen Dag graag - hoe kan het ook anders - geestig op. Al is de sérieux nooit ver weg: ooit drukte de comedian armpje met zijn eigen demonen. "Ik zou zo graag tegen mijn tien jaar jongere ik zeggen: nu voelt het allemaal behoorlijk shit, maar het wordt beter. Echt."

Rode Neuzen Dag, georganiseerd door VTM, Qmusic, Belfius en nu ook HLN, is aan z'n vierde editie toe. Eerder richtte de goeddoelactie zich op 1 op de 5 jongeren die met psychische problemen te kampen krijgt, maar dit jaar wil de organisatie het mentale, sociale en fysieke welzijn van álle jongeren opkrikken. Bijna 1.300 scholen engageerden zich al als Rode Neuzen-school en zullen tegen de slotshow op 29 november geld inzamelen om de weerbaarheid van hun studenten te bevorderen. Dat cijfer maakt Jens Dendoncker, comedian, presentator van VTM-programma 'Hoe zal ik het zeggen?' én splinternieuw Rode Neuzen-ambassadeur, waanzinnig blij. "Het gaat van kleuterklasjes tot hogescholen en overtreft nu al onze ambities. Scholen mogen zelf initiatieven bedenken waar het ingezamelde geld naartoe gaat. Ik hoorde al over een stiltecaravan, waarin jongens en meisjes even kunnen uitblazen, ver weg van de drukte op de speelplaats. Of een speakers' corner, een soort leerlingenraad waar jonge gasten hun stem kunnen laten horen over wat ze veranderd willen zien."

Jens Dendoncker is stilaan zo populair dat hij niet meer over de Antwerpse Sinksenfoor kan wandelen zonder poseren en handjes zwaaien, maar ook hij werd ooit door het leven uitgedaagd. De comedian uit het West-Vlaamse Zwevegem was begin 20 toen het licht uitging en hij een zelfmoordpoging ondernam tijdens een weekend met de jeugdbeweging. Zijn vrienden vonden hem op tijd. Dankzij een goed sociaal netwerk, een opname in de psychiatrie en therapiesessies overwon Jens z'n depressie. Schroom om zijn verhaal te delen, voelt hij niet. Integendeel. "Ik heb nooit doekjes gewonden om mijn problemen. Logisch dus dat ze bij mij uitkwamen."

Vertel eens. Waarom kruipen jongeren zo onder jouw huid?

"Omdat iedereen steun kan gebruiken om zich beter te wapenen tegen de 'grote boze wereld'. Ook ik worstelde in de eerste jaren van het middelbaar met verschillende zaken. Dat lag voornamelijk aan mijn karakter: ik was melancholisch aangelegd en piekerde veel. Niet alleen over de normale puberzorgen, ook over heel serieuze dingen. Maar steeds hoorde ik: 'Waar moet jij je op jouw leeftijd zorgen over maken?' Dat jongeren vaak niet au sérieux worden genomen, is nog steeds een probleem. Terwijl depressie u net zo kan overvallen als een griep of chronische ziekte."

"Mijn depressie was sterk verweven met de epilepsie die ik al sinds mijn 13de heb. Al in het middelbaar had ik jarenlang het gevoel de aandacht naar me toe te trekken, op een zeer negatieve manier. Mijn aanvallen waren slechts een chemische reactie, maar ik voelde me een aansteller. Gelukkig had ik een groot opvangnet: begripvolle ouders, vrienden die met humor omgingen met mijn problemen, en tussen mijn derde en zesde middelbaar fantastische leerkrachten die me waardevolle inzichten gaven. Niet iedereen heeft zo'n vangnet."

Rode Neuzen Dag breidt uit: de helft van de Vlaamse jongeren geeft aan zich mentaal beter te voelen als ze ook fysiek en sociaal sterker in hun schoenen zouden staan.

"Klopt, en voor mij betekent dat: een gezonde geest in een gezond lichaam. Al ben ik daar natuurlijk niet de posterboy voor. (lacht) In sociale context kennen jongeren nog veel onzekerheden. Een studie wijst uit dat 43% van de meisjes zich op school ongemakkelijk voelt over hun uiterlijk. Bij jongens ligt dat iets lager, maar is het cijfer nog steeds significant. Sociale media blazen dat verder op. Op Instagram leiden we het perfecte leven, wat onze imperfecties in het echte leven benadrukt. Meer dan een kwart van de jonge gasten vindt dat ze druk ervaren door sociale media, even veel zou het een goed idee vinden om smartphones volledig te verbieden op scholen. Dat zegt iets. Zelf ben ik héél blij dat sociale media er nog niet waren toen ik opgroeide. Ik ben zeer gevoelig aan het verslavende effect van likes. Vroeger zou ik me daarin volledig verloren hebben, uren die ik nu ongetwijfeld zinniger invulde."

Schuilt er nog een tiener in jou?

"Ja, en best veel. Ik zat heel mijn leven in de jeugdbeweging en ben tot mijn 23ste leider geweest bij de Chiro. Spelletjes in elkaar boksen vond ik fantastisch, en nog steeds kan ik me uren verliezen in een bordspel. Raadsels, escape rooms,... De max. De puberteit is ook iets speciaals: in een paar jaar tijd gebeurt er van alles met je lijf en hoofd en maak je waanzinnige pieken en dalen mee. Soms mis ik die dramatiek van de puberteit. Hoewel ik op een bepaalde manier wel heel blij ben dat het achter mij ligt, natuurlijk. (lacht)"

Welke boodschap wil jij jongeren geven?

"Ik hoop dat we met 'Hoe zal ik het zeggen?' al lieten zien dat het oké is om jezelf te zijn. Laten we eerlijk zijn: 20 jaar geleden was het onmogelijk dat iemand als ik - een dikke West-Vlaming met een slechte uitspraak - een programma zou mogen presenteren. Maar tegenwoordig zien kijkers even graag een geboren loser als ikzelf. Iemand die het eigenlijk ook niet zo goed weet en wat moppekes komt vertellen. Mijn karrenvracht aan tekortkomingen zien ze graag door de vingers voor wat authenticiteit."

"Als Jens dat kan, kan ik dat ook", zoiets?

"Precies. In elke jongere zit potentieel. Hoe je er ook uitziet, laat je vooral niet afremmen door wat anderen van je denken, of wat jij dénkt dat anderen van je vinden. Dat kan je niet doorgronden. En vaak blaast je eigen perceptie dat idee op."

"Wat ik nog graag wil uitdragen: ik heb veel zwarte sneeuw gezien, maar het is allemaal goed gekomen. Kon ik 10 jaar terug in de tijd gaan, had ik dat advies aan mezelf gegeven: 'Jens, nu voelt het allemaal behoorlijk shit, maar het wordt echt beter.'"

Hoe schatte jij op die leeftijd je toekomst in?

"Heel somber. Door de epilepsie moest ik mijn studies staken, mijn job opzeggen, en had ik het gevoel dat ik op een absoluut dieptepunt zat. Mijn zelfmoordpoging beschouwde ik dus als een nulpunt. Slechter werd het toch niet, dus kon ik het maar beter eens op een podium wagen."

Had je snel opnieuw goesting in het leven?

"Ja. Had mij een paar dagen ervoor gevraagd of ik ooit een zelfmoordpoging zou ondernemen en ik had 'no way' geantwoord. Een paar dagen later dacht ik daar al hetzelfde over. Het was een momentopname, maar het is wel gebeurd. Waanzinnig ook hoeveel mensen achteraf kwamen vertellen dat ze ook met zelfmoordgedachten kampten. Zelfs vrienden die dicht bij mij stonden. Hoe had ik dat kunnen missen?"

Rode Neuzen Dag focust dit jaar op de weerbaarheid van jongeren. Hoe weerbaar was jij zelf als puber?

"Vanaf het derde middelbaar zat ik op een kunstschool en dweepte ik met namen zoals Nietzsche, Schopenhauer, Sartre, Camus. Daardoor probéérde ik me weerbaar op te stellen, maar het ontbrak me simpelweg aan maturiteit om die zware boodschappen te begrijpen. Wel begon ik vroeg in mijn jeugd humor als schild te gebruiken. Een soort verwerkingsmechanisme, om niet altijd neerslachtig te hoeven zijn. Schoolgenoten wisten: 'Nemen we hem in het ootje, zal hij ermee kunnen lachen. Maar dan mogen we zeker iets terug verwachten.'"

En die humor ga je nu ook inzetten?

"Uiteraard! In de Angelsaksische landen is 'Red Nose Day' (de oorspronkelijke benaming van Rode Neuzen Dag, red.) gigantisch groot. Daar draait het niet enkel om het bevorderen van welzijn, maar ook om 'comic relief' - humor inschakelen als wapen om problemen wat lichter te maken. Het leven is niet altijd een pretje. We kennen allemaal iemand die het zwaar te verduren krijgt of ervaren het zelf. Dus laat ons voor mekaar zorgen, elkaar serieus nemen en een hart onder de riem steken, én laat ons samen lachen. Dat schept een band. Zelfrelativering is trouwens ook zeer gezond, het wapent je tegen heel veel kwaaltjes."

Hoe zit je nu in je vel?

"Prima. Mijn ziekte is nog steeds wispelturig - om de twee à drie weken heb ik een aanval - maar ik kan mijn leven ernaar inrichten. Sinds een paar jaar zie ik een therapeute die me goed aanvoelt en begeleidt. Niet dat ik acuut in nood ben, maar het is fijn af en toe met haar te kunnen spreken. Ze heeft me leren mediteren, wat aangaf hoe overprikkeld ik eigenlijk was. Het enige moment dat ik me nog slecht in m'n vel voel, is als mijn lichaam niet meer mee wil. Omdat ik zoveel val, compenseert mijn lichaam dat met overtollig kraakbeen en zijn mijn knieschijven kapot. Confronterend als je nog geen 30 bent. Op dat moment volgt mijn mindset redelijk snel en word ik gelaten, maar dat is niet te vergelijken met de somberheid die ik vroeger ervoer. Omdat ik niet meer tegen de limieten van mijn lijf wil botsen, ben ik een paar maanden geleden beginnen te sporten. Ook voor de vermoeiende draaiperiodes die eraan zitten te komen."

Ik kan me voorstellen dat je nieuwe relatie - met model en actrice Lauren Versnick - ook wat doet met je zelfbeeld.

"Ja, maar vooral omdat ik weer met vertrouwen in een relatie sta. Niet zozeer omdat ze zo'n knappe is. (lacht)"

Welke ambities koester je zelf als Rode Neuzen-ambassadeur?

"De bedoeling is dat ik zélf zoveel mogelijk tot bij de jongeren ga. Bijna de helft geeft aan dat ze onder druk staan om te presteren op school, dus ik hoop dat Rode Neuzen daarop een rechtstreekse impact kan hebben, zoals met die stiltecaravan. Aan leerkrachten zou ik willen vragen om klachten serieus te nemen. En aan jongeren om zich met niemand te vergelijken. Niet met modellen op Instagram, niet met vrienden op de speelplaats. Het is oké wie je bent. En, niet te vergeten: het leven is gemakkelijker met een passie. Of dat nu boekhouden, monumenten namaken met lucifers of Lego is: het maakt geen fluit uit. Je moet ze alleen zien te vinden."

Registreren als Rode Neuzen-school kan op rodeneuzendag.be