Jens Dendoncker heeft sinds de lockdown minder last van epilepsie: “Langste periode zonder aanval in tíjden” MVO

22 juli 2020

14u59

Bron: Humo 0 Showbizz De lockdown was vervelend, maar bracht gelukkig hier en daar ook positieve dingen met zich mee. Voor Jens Dendoncker (29) bijvoorbeeld. Die stelt vast dat hij al erg lang geen epilepsie-aanval meer heeft gehad, waarschijnlijk omdat zijn dagritme zo veranderd is.

“Ik zie ook wel waarom: ik heb een veel vaster ritme, ik slaap beter en heb minder stress...”, zo vertelt hij in Humo. “Hout vasthouden, maar dit is de langste periode zonder aanval in tíjden: anders heb ik om de twee à drie weken prijs, en nu dateert de laatste keer van vijf maanden geleden. Corona blijft een donkere wolk, maar dit is toch een zilveren randje - wat zeg ik, een 24-karaats gouden randje.”

Constant aanpassen

Epilepsie bepaalt normaal een groot deel van zijn leven, zo verklaarde hij eerder al in De Morgen. “Toen ik pas samen was met Lauren (Versnick, red.), besefte ik pas hoezeer ik me aanpas zonder daar nog bij stil te staan. Ik mag sowieso niet zelf rijden, maar in de auto zal ik altijd achteraan gaan zitten, zodat ik tijdens een aanval niet op de chauffeur of de versnellingspook val. Ik probeer altijd tegen een muur te zitten zodat ik niet achterover kan keilen. Ik zal nooit een lift nemen, want vastzitten is enger dan van de trap vallen. Ik ga niet alleen het bos in, of naar de nachtwinkel als er weinig volk op straat is. Er is altijd een kans dat je niet uit een aanval geraakt, dat ik me verwond of scheef lig en niet kan ademen.”

Dendoncker geeft toe daar bang voor te zijn. “Natuurlijk. Het gaat over domme dingen hè: eigenlijk zou ik alleen maar mogen koken als er iemand in de buurt is. Stel je voor dat ik een aanval krijg terwijl er potten en pannen op het vuur staan.” Hij moet ook nadenken over het krijgen van kinderen. “Er is mij onlangs gegarandeerd dat mijn vorm van epilepsie niet erfelijk is. Maar dan nog: mag ik mijn kleine wel vasthouden? Of mag ik daar nooit alleen mee zijn? Niet dat kinderen snel aan de orde zijn, maar het houdt me wel bezig.”