Jens Dendoncker heeft epilepsie niet meer onder controle: "Op deze manier zal ik niet oud worden"

18 november 2018

09u30

Morgen weten we of 'Hoe Zal Ik Het Zeggen' zijn Emmy-nominatie kan verzilveren, maar presentator Jens Dendoncker zal dat helaas niet van dichtbij kunnen meemaken. De man heeft zijn epilepsie de laatste tijd niet meer onder controle en durfde het risico niet nemen om naar New York af te reizen. "De realiteit is dat ik nu een keer per week een aanval heb", klinkt het.

Normaal kreeg Dendoncker ongeveer één aanval per maand, maar intussen is het veel erger geworden, vertelt hij in Het Belang Van Limburg. “Ik heb het nu één keer per week. Heel heftig, moet ik zeggen. Maar ik weet dat het met vlagen komt, dat het dus niet altijd even erg is als nu. Dan kan ik tenminste uitkijken naar een periode waarin het wat minder zal zijn. En bovendien besef ik dat ik, ondanks alles, in een luxepositie zit: ik heb een job die ik graag doe en mijn collega’s houden rekening met mijn beperking. Als ik een aanval krijg tijdens een draaidag, kan dat het productiehuis duizenden euro’s kosten, maar daar doet niemand vervelend over. Er zijn genoeg lotgenoten die die luxe niet hebben.”

De comedian krijgt medicatie, maar het blijft moeilijk. “Waar het precies misloopt, weten ze niet. Ik krijg medicijnen, maar ze zijn al tien jaar bezig om de juiste cocktail samen te stellen. Het blijft zoeken. En dan is er ook nog mijn levensstijl die niet bepaald voorbeeldig te noemen is. Een sportman zal ik nooit worden, mijn voedingspatroon laat te wensen over, mijn levensritme klopt niet, ik heb die ziekte, ik pieker veel, er is weinig rust in mijn hoofd… Let’s face it, echt oud zal ik op deze manier niet worden. Mijn behandelende artsen spreken me daarin niet tegen. Ik ben me er dan ook van bewust dat mijn tijd beperkt is. Ik geef mezelf nog twintig jaar, in die tijdsspanne moet het allemaal gebeuren.”