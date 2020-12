Jens Dendoncker geeft duidelijkheid over ziekenhuisopname: “Om van mijn angsten af te komen”

ShowbizzBijna twee weken geleden raakte bekend dat Jens Dendoncker (30) opgenomen was in het ziekenhuis, toen hij niet aanwezig kon zijn bij enkele opnames voor Rode Neuzen Dag. Op Instagram heeft de komiek nu zelf duidelijkheid verschaft over de reden van die ziekenhuisopname.

“Omdat we veel bezorgde berichtjes en vragen krijgen over mijn ziekenhuisopname kom ik graag zelf met een beetje duidelijkheid. Ik heb me een tijdje terug laten opnemen op een psychiatrische afdeling om van mijn angsten af te komen”, vertelt Dendoncker. “Die angstgevoelens sluimerden al langer en de laatste weken was het voor mij en mijn omgeving duidelijk dat er stappen moesten worden ondernomen om hier met professionals aan te werken.”

Belangrijke oproep

“Ik word nu bijzonder goed bijgestaan door een team van psychologen, therapeuten en verplegend personeel. Hen wil ik dan ook - zeker in deze allesbehalve evidente tijden - nu al hartelijk bedanken voor hun goede zorgen”, vervolgt hij. “Ook wil ik iedereen bedanken die reeds (deels) op de hoogte was en vanop de zijlijn mee supportert. In de eerste plaats mijn dappere lief Lauren, mijn rots in de branding.”

Maar Dendoncker, die ambassadeur van Rode Neuzen Dag is, doet ook een belangrijke oproep. “In het kader van Rode Neuzen Dag, zou ik iedereen die het mentaal moeilijk heeft en jongeren in het bijzonder, willen vragen om over jullie problemen, angsten en gevoelens te praten en (zoals ik) niet te wachten tot het te laat is om professionele hulp in te schakelen. Doe het voor jezelf, want dat verdien je.”

Wie nood heeft aan een gesprek, kan via telefoon (102) of chat contact opnemen met Awel. Ook Tele-onthaal is bereikbaar via telefoon (106) en chat. Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

