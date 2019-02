Jens Dendoncker achterna: ook deze prachtvrouwen vielen voor de charmes van een grappige ster KD

08 februari 2019

18u00 0 Showbizz Komiek Jens Dendoncker (28) en model Lauren Versnick (24), dochter van Lynn Wesenbeek, zijn een koppel. Dat hebben de twee eindelijk bevestigd. Lauren is echter niet de eerste prachtverschijning die voor de charmes van een grappige persoon bezwijkt. Deze sterren gingen haar voor.

1. Pete Davidson

Komiek Pete Davidson deed alle hoofden draaien toen hij plots een relatie begon met popster Ariana Grande, met wie hij zich ook in sneltempo verloofde. De twintiger maakte zelf vaak grappen over hoe hij zo’n knappe vrouw wist te strikken. “Mannen komen naar me toe om te zeggen: ‘Jij geeft ons hoop’”, aldus de comedian. “Ik wist helemaal niet dat ik zo lelijk was.” De relatie van Pete en Ariana liep uiteindelijk op de klippen, maar de zangeres blijft vol lof spreken over haar ex-verloofde. “Ik geef nog altijd heel veel om hem”, aldus de ‘Problem’-zangeres.

2. Sacha Baron Cohen

Sacha Baron Cohen huwde in 2010 met de Australische actrice Isla Fisher. De ‘Borat’-acteur geeft grif toe dat humor zijn beste verleidingswapen is en vertelde in een interview zelfs dat hij soms seks heeft met z'n vrouw terwijl hij zich voordoet als z'n komische personages. “Borat is haar minst favoriete personage, want hij heeft het niet zo op persoonlijke hygiëne”, aldus Sacha. Maar Isla doet het met liefde. “We lachen ons door alle problemen heen”, zegt de actrice. “Met een grappige man trouwen is een beetje hetzelfde als de lotterij winnen.”

3. Kevin Hart

Kevin Hart is ondanks zijn kleine gestalte een erg begeerde man in Hollywood, en dat heeft veel te maken met zijn zin voor humor. Zijn tweede vrouw Eniko weet dat ook en wil haar man niet zomaar kwijtraken, ze vergaf hem zelfs zijn losbandig gedrag toen bekend raakte dat hij haar meermaals had bedrogen. “We zijn een team”, verklaarde Kevin daarover in een interview. “Ik ben een beter mens geworden en zij is gewoon fantastisch. Ik bewonder haar elke dag.”

4. Ellen DeGeneres

Ook vrouwelijke komieken schieten raak met hun humor. Ellen DeGeneres deed haar vrouw Portia de Rossi meteen zwichten. “Ik viel meteen in zwijm, maar het duurde bijna een jaar voor ik haar durfde aan te spreken. Ik was nog niet uit de kast, dus ik kon toch geen relatie beginnen met de bekendste lesbienne ter wereld?”, klonk het eerder bij de Australische vrouw. Met wat goede grappen en een positieve noot wist Ellen haar vrouw echter wel voor zich te winnen, sindsdien loopt het paar op wolkjes. “Wij zijn zo gelukkig”, verklaren de twee in koor.

5. Jonah Hill

Jonah Hill is al een tijdje samen met styliste Gianna Santos. Veel is er over de vrouw niet geweten. Ze schermt zichzelf bewust af van de paparazzi en opdringerige buitenwereld. Jonah spreekt wel lovend over haar, maar respecteert haar wens om niet in het publieke oog te komen. Dat Gianna altijd moet lachen in de buurt van haar komische vriendje, is wel geweten. Dat bewijzen ook de weinige foto’s van het koppel.

6. Seth Rogen

Seth Rogen en zijn vrouw Lauren Miller leerden elkaar op een feestje kennen via een gemeenschappelijke vriend. “Het was liefde op het eerste gezicht”, vertelt de acteur over hun ontmoeting. De twee gingen vervolgens een nachtje samen op stap en speelden Scrabble tot in de vroege uurtjes. Naar eigen zeggen werd er veel gelachen. En lachen doen de twee nog steeds, want Seth haalt heel vaak grappen uit met z'n vrouw. Zo post hij online foto’s waarop zijn vrouw van de foto werd afgesneden, iets wat hij zelf hilarisch vindt.

7. Eddie Murphy

Eddie Murphy kent zijn weg rond vrouwen wel. De man zette 10 kinderen op de wereld met verschillende vrouwen. De jongste twee in dat rijtje zijn ook de kinderen van zijn verloofde Paige Butcher. Zij is een model en een actrice. Ook Spice Girl en jongensidool Mel B viel voor de charmes van Eddie Murphy. Zij noemde hem vorig jaar nog haar grote liefde, ook al is het stel al een hele tijd uiteen. “We hebben nog steeds een goed contact en hij is een geweldige papa”, liet de Spice Girl nog weten.

8. Herman Brusselmans

De knappe Lena is 34 jaar jonger dan haar geliefde Herman Brusselmans, maar dat kan haar niet deren. De jonge vrouw viel als een blok voor de ‘Slimste Mens’-grappenmaker. Naast zijn humor prijst ze ook z'n intelligentie en zijn kijk op de wereld aan. “Herman leeft voor leven”, verklaart ze. “En ik leef voor mijn relatie met Herman. Ik vind het waardevol om van betekenis te zijn voor één iemand.”