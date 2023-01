Jennifer Lopez zou kussen met Madonna tijdens de VMA’s in 2003: “Maar ik kon niet weg van de filmset”

In 2003 deelden popsterren Britney Spears en Christina Aguilera het podium met de Queen of pop Madonna. Samen brachten ze haar nummer ‘Like A Virgin’. Maar tijdens hun optreden pakten ze uit met een stunt van formaat. Madonna wendde zich plots tot Britney, met wie ze een stomende tongzoen deelde. Nadien deed ze hetzelfde met ‘Candyman’-zangeres Christina Aguilera. Deze laatste liet toen echter wel weten zich ‘buitengesloten’ te voelen. In de uitzending brachten ze namelijk enkel de kus met Britney Spears duidelijk in beeld. De reden? Zo konden ze de reactie van Justin Timberlake filmen, die de kus maar moeilijk leek te verteren.

Maar volgens Jennifer Lopez had het trio er wel eens heel anders kunnen uitzien. De geruchten gingen al langer de ronde dat ‘Jenny from the Block’ mee op het podium had moeten staan. Maar nu bevestigt ze het nieuws zelf aan ‘E! News’. “Dat is echt waar. Ik was een film aan het draaien in Canada. En we hadden elkaar daarvoor ontmoet bij Madonna thuis en spraken af om het te doen. Maar ik kon gewoon niet weg van de filmset, waardoor het niet doorging.” Lopez vervolgt: “Ik hou van Madonna en ben een grote fan van haar, altijd al geweest.” Ze bekent zelfs dat ‘Like A Virgin’ haar favoriete karaokenummer is. Maar het grote gevolg? Popzangeres Christina Aguilera werd opgetrommeld en nam haar plaats in.