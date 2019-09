Jennifer Lopez trok haar beruchte Versace-jurk nog eens aan: “En te weten dat mijn styliste er geen fan van was” TK

21 september 2019

10u00 9 Celebrities Gisteren mocht Jennifer Lopez (50) de modeshow van Versace in Milaan afsluiten, en dat deed ze in de beruchte groene jurk die haar in 2000 op alle voorpagina’s deed belanden. Het niemendalletje in kwestie ziet er nog altijd even indrukwekkend uit - geholpen door het al even indrukwekkende afgetrainde lijf van La Lopez. En dan te weten dat ze die jurk bijna niet had aangetrokken.

Als we je vertellen dat Santana tijdens de Grammy’s van het jaar 2000 maar liefst acht prijzen won, gaat er waarschijnlijk niet meteen een belletje rinkelen. Niet moeilijk, want het was toen Jennifer Lopez die met alle aandacht ging lopen. Niet omdat ze met een beeldje naar huis ging, maar wel omdat ze voor een van de meest memorabele rode loper-momenten van de afgelopen decennia zorgde.

Met een flinterdun zijden stofje, een duizelingwekkend decolleté en een al even indrukwekkende split was de outfit van Jennifer Lopez de naam ‘jurk’ bijna niet waardig. De gewaagde foto’s van de zangeres/actrice in de groene junglecreatie van Versace werden dan ook meteen in het collectieve geheugen van de mensheid gegrift. Het was een bepalend moment in de carrière van J.Lo, geeft ze zelf ook toe. En dat terwijl het heel anders had kunnen lopen, want haar styliste was niet overtuigd.

Late keuze

“We waren destijds bezig met de opnames van ‘The Wedding Planner’, de romantische komedie met Matthew McConaughey”, vertelt Lopez op haar eigen YouTube-kanaal. “We filmden op een afgelegen locatie, dus hadden geen tijd voor een fitting voor de Grammy’s, ondanks het aandringen van mijn styliste. De avond voor het evenement kon ze me maar twee mogelijke jurken meer voorstellen, omdat we veel te laat waren met kiezen.”

De ene jurk was een witte creatie, de andere het beruchte Versace-ontwerp. “Mijn styliste stuurde aan op de witte jurk, omdat de groene al drie keer eerder was gedragen door een bekend iemand en dus al op rode lopers verschenen was. In het wereldje is het dan not done om die nogmaals aan te trekken. Maar toen ik hem paste, was mijn manager meteen overtuigd. ‘Die wordt hem’, zei hij. En zo geschiedde.”

Dubbelzijdige tape

Het was geen gemakkelijke onderneming om J.Lo zedig te houden. “Iedereen was aan het wachten tot mijn jurk openwaaide en mijn borsten te zien zouden zijn”, lacht de artieste. “Maar eigenlijk was daar weinig kans toe, want de jurk was netjes vastgeplakt met dubbelzijdige tape. Die ging nergens heen.” De hele avond stond ze in het middelpunt van de aandacht. “Ik moest een award presenteren met David Duchovny van ‘The X-Files’, toen dé show van het moment. Hij zei dat het de eerste keer in jaren was dat hij zeker wist dat niemand naar hem keek.”

Lopez leerde achteraf dat de jurk ook zorgde voor het ontstaan van Google Images. “Blijkbaar zochten toen zoveel mensen naar foto’s van mij in die Versace-jurk dat Google begon na te denken over een betere manier om naar beelden te zoeken via de Google-zoekrobot. En zo ontstond Google Images.”