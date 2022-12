Jennifer Lopez openhartig over opgroeien in The Bronx: “Ik hou nog steeds van dekens die jeuken”

Celebrities“I’m still Jenny from the block”, zingt Jennifer Lopez (53) luidkeels in haar hit ‘Jenny from the Block’. Het nummer gaat over het verlangen van de zangeres om ondanks haar vergaarde roem en fortuin, altijd trouw te blijven aan haar roots. Ze groeide op in relatieve armoede in The Bronx, een deelgemeente van New York. In haar nieuwsbrief op ‘OnTheJLO’ blikt ze terug op die periode.

De kersverse vrouw van acteur Ben Affleck zal haar afkomst nooit verloochenen. Dat is een belofte die zelf maakt in haar nummer ‘Jenny from the block’. Maar ze bewijst het nogmaals door openhartig over haar armoedige jeugd te praten in de nieuwsbrief ‘OnThe JLO’. Jennifer Lopez groeide op in The Bronx, een deelgemeente van New York City, en had het niet al te breed. “We hadden niet veel geld.”

Deken

“Een van de meest geruststellende dingen die ik bezat toen ik opgroeide was een erg jeukende deken. Ik weet dat dat gek klinkt, maar het was een deken die ik had van toen ik zes jaar oud was totdat ik een tiener was. Ik vond het geweldig. Het was rood, oranje en wit en het was mijn versie van een Snuggy (een deken met mouwen).” Ze vervolgt: “Toen ik opgroeide in New York en het erg koud was, voelde die warme deken op mijn huid zo geruststellend.”

Vandaag de dag zoekt ze de warmte en gezelligheid op onder dekens van het luxemerk Hermès. “Dekens die het dichtste in de buurt komen van dat ene deken, zijn deze klassieke wollen dekens van Hermès, geloof het of niet. Soms lachen Ben en de kinderen me uit omdat ik hou van het jeukende gevoel van wol tegen mijn huid. Maar het doet me denken aan mijn kindertijd.” Ze besluit: “Ik vind de dekens chic en tegelijkertijd is het een Bronx-throwback. Ik weet dat iedereen van zachte dekens houdt die aanvoelens alsof je op een wolk slaapt, maar ik moedig je aan om dit eens te proberen. Je krijgt er geen spijt van.”

KIJK. Jennifer Lopez en Ben Affleck zingen samen kerstliedjes.

Lees ook: