Jennifer Lopez openhartig over jeugd in documentaire: “Mijn moeder sloeg me”

De documentaire ‘Halftime’ volgt het leven van actrice én zangeres Jennifer Lopez, ook wel bekend als ‘Jenny from the block’. Het streamingplatform Netflix liet alvast weten dat fans “een bijzondere kijk in de carrière van de wereldster te zien krijgen”. Haar professionele uitdagingen, maar ook de onzekerheden waar ze mee worstelde komen uitgebreid aan bod. Ook haar romance - en verloving - met acteur Ben Affleck (49) passeert de revue. J.Lo is moeder van twee kinderen, tweeling Emme en Max, en vertelt heel openhartig over het moederschap. Ze heeft het ook over haar eigen moeder Guadalupe ‘Lupe’ Rodriguez (76). Lopez vertelt in een emotionele scène dat ze geslagen werd als kind. “Mijn moeder deed wat ze moest doen om te overleven en het maakte van haar een sterke vrouw. Maar ook een moeilijke. Ze sloeg je echt tot moes”, klinkt het.

Haar moeder verschijnt zelf ook in de film en geeft toe dat ze erg hard was voor haar drie kinderen: Jennifer, Leslie en Lynda. Ze verklaart het volgende: “Ik had altijd de allerhoogste verwachtingen van mijn dochters. Ik was verre van een goede moeder, maar wou alleen het beste voor hen.” Lopez ging op 18-jarige leeftijd het huis uit na vele ruzies met haar moeder. Ze was totaal niet gefocust op haar schoolwerk, want ze ontdekte al snel haar passie voor muziek. Dit zorgde voor veel spanningen thuis. “Volgens mijn moeder was de regel: als je in dit huis woont, volg je een opleiding”, vertelt Lopez. “Uiteindelijk ontstond er weer een hevige ruzie en ben ik gewoon vertrokken.”