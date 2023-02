Jennifer Lopez lacht met ‘miserabele’ Ben Affleck op Grammy’s én deelt meme: “Dit is het vrolijke gezicht van mijn man”

Celebrities Leonardo DiCaprio (48) onder vuur om ‘date’ met 19-jarig model, maar foto is niet wat hij lijkt

Dat ‘Titanic’-acteur Leonardo DiCaprio (48) opnieuw een afspraakje had met een veel jongere vrouw, daar kijkt niemand meer van op. Maar dit keer was het nog net iets opvallender. Want het roodharige model Eden Polani (19) is niet alleen jonger dan 25, ze is zelfs nog maar een tiener. Het nieuws zorgde voor een stroom aan kritische reacties van prominenten, maar de veelbesproken foto van hun ‘date’ zou niet zijn wat die lijkt.

9 februari