Jennifer Lopez gunt intieme blik in relatie met Ben Affleck

TV Maak nu al kennis met de nieuwe boeren en boerin van ‘Boer zkt vrouw’: “Door de week is hij de boer, maar in het weekend zou je dat niet zeggen”

Dina Tersago (43) begint er vrijdag weer aan. Dan is ze weer cupido van dienst voor vier nieuwe boeren en één sympathieke boerin in ‘Boer zkt vrouw’. Die stellen zich net zoals vorig jaar incognito voor. Het innerlijke primeert boven het uiterlijke, hun looks houden ze dus nog even geheim. Maar we lichten alvast een tipje van de sluier op. Welke boeren en boerin gaan dit seizoen op zoek naar de liefde?

11:53