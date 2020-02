Jennifer Lopez en Shakira zullen Kobe Bryant eren op Super Bowl LV

01 februari 2020

08u32

Jennifer Lopez en Shakira zullen zondagavond op de Amerikaanse Super Bowl een eerbetoon aan Kobe Bryant brengen. De twee supersterren zullen optreden tijdens de beroemde halftime show.

Tijdens een persconferentie deden Jennifer Lopez en Shakira hun plannen uit de doeken voor hun grote 12-minuten durende optreden tijdens de halftime show. In de nacht van zondag op maandag zullen de twee sterren het podium opklimmen voor een wervelend optreden. Lopez zei ook dat er een moment zal worden opgedragen aan Kobe Bryant, de Amerikaanse basketbalster die zondag stierf in een helikoptercrash. “Zondag zullen we Kobe eren, en het leven en diversiteit vieren. Ik ben er zeker van dat hij trots zou zijn op de boodschap die we willen overbrengen”, vertelde Shakira.

De Super Bowl is de American footballfinale die elk jaar in februari gespeeld wordt in de Verenigde Staten tussen de kampioenen van de American Football Conference en National Football Conference, de twee professionele competities die verenigd zijn onder de National Football League, die de Super Bowl organiseert. Elk jaar stemmen meer dan 100 miljoen kijklustigen hun televisie af om de grote finale en halftime show te bewonderen.