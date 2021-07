Jennifer Lopez en Ben Affleck knuffelend gespot in pretpark in Hollywood en aan The Hamptons : “Ze zagen er verliefd uit”

CelebritiesJennifer Lopez (51) en Ben Affleck (48) zijn gespot in het Amerikaanse pretpark Universal Studios Hollywood. Dat melden diverse Amerikaanse media. De twee zijn hand in hand vastgelegd door een fotograaf tijdens hun bezoekje.

Er gaan al een tijdje geruchten over een hereniging van Ben en Jennifer, die van 2002 tot 2004 samen waren. De twee laten zelf niets los over een mogelijke herstart van ‘Bennifer’, zoals het koppel werd genoemd. De kinderen uit hun eerdere relaties waren mee tijdens het uitstapje. Op de foto’s staat zowel de 13-jarige tweeling Max en Emme, de kinderen die Jennifer deelt met haar ex-man Marc Anthony, als het 9-jarige zoontje van Ben en zijn ex Jennifer Garner.

Verliefd

Volgens een bezoeker in het park zagen Affleck en Lopez er zeker verliefd uit. “Ze liepen schouder aan schouder en hij hield haar hand vast. Ze zagen eruit alsof ze gewoon twee mensen waren die rondliepen - geen enkele persoon kwam naar hen toe.”

Dit weekend zijn Jennifer en Ben ook gespot aan The Hamptons. The Hamptons is een verzameling van populaire badplaatsen met veel bijzonder dure buitenhuizen van rijke Amerikanen in de staat New York. Het koppel maakte een wandeling waarbij Affleck zijn arm om Lopez had.

Volledig scherm Jennifer Lopez en Ben Affleck © Reporters / Splash

De hereniging van de zangeres en de acteur zit er al een tijdje aan te komen. In 2002 waren de twee al verloofd, maar de relatie zou zijn gestrand vanwege de enorme media-aandacht voor het koppel. Jennifer is pas sinds kort weer vrijgezel. In april zag de ‘Let’s Get Loud’-zangeres haar relatie met haar verloofde Alex Rodriguez stranden en ook Affleck verbrak zijn relatie met ‘Knives Out’- ster Ana de Armas.

