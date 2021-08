“Jennifer Lopez en Ben Affleck brengen zoveel mogelijk tijd samen door”

Celebrities ‘Game Of Thro­nes’-ac­teur Kit Harington kampte met suïcidale gedachten: “Ik wou mezelf vanalles aandoen”

8 augustus In een interview met The Sunday Times sprak Kit Harington (34) over zijn alcoholprobleem. De acteur kampte met een verslaving tijdens het filmen van de serie ‘Game Of Thrones’ en leed ook aan een depressie. Op een bepaald punt zat hij zelfs met suïcidale gedachten. Uiteindelijk zocht Harrington hulp om clean te worden.