Jennifer Lawrence zet eerste politieke stappen

02 februari 2018

14u17 0 Showbizz Topactrice wordt gastvrouw op een driedaagse manifestatie voor progressieve organisaties die strijden tegen corrupte fondsenwerving in de Amerikaanse politiek.

J-Law zal 'Unrigged Live' hosten, een event met verschillende comedyshows, concerten en toespraken dat georganiseerd wordt op Tulane University in New Orleans. Daar klagen progressieve organisaties, die vaak dicht aanleunen bij de Democratische Partij, de verdachte geldstromen aan die in de Amerikaanse politiek zouden circuleren. De geldstromen die volgens hen ook Donald Trump aan de macht brachten.

Niet de enige

Het is opvallend dat Jennifer deze stap zet. In vroegere interviews gaf de ster altijd aan dat ze zich nooit met politiek wilde bezighouden. Maar het presidentschap van Trump inspireert haar blijkbaar toch tot politiek activisme. En zij is niet de enige die hier vatbaar voor is. De voorbije weken liepen ook andere sterren als Mark Ruffalo, Wanda Sykes, Amy Schumer en rapper Common in de kijker tijdens soortgelijke initiatieven.