Jennifer Lawrence ontkent intieme betrekkingen met Harvey Weinstein

16 december 2018

14u42

Actrice Jennifer Lawrence (28) ontkent dat ze ooit met Harvey Weinstein naar bed is gegaan. Volgens haar statement aan E! News, hadden de twee alleen maar een professionele relatie. Eerder kwam naar buiten dat Weinstein had verteld dat hij seks had gehad met Lawrence.

Een anonieme vrouw die Weinstein aanklaagde voor seksueel misbruik vertelde in de rechtbank dat Weinstein tegen haar had gezegd: “Ik ben met Jennifer Lawrence naar bed gegaan en kijk waar ze nu staat, ze heeft een Oscar gewonnen.”

De actrice ontkende eerder al dat Weinstein zich ongepast tegen haar had gedragen. “Ik had gehoord dat Weinstein echt een hond was, maar hij was altijd vaderlijk tegenover me”, vertelde ze in een eerder interview. Haar mening over hem is sterk veranderd sinds een groot aantal vrouwen Weinstein heeft beschuldigd van seksueel misbruik. Ook noemde ze de claim van Weinstein dat hij seks met haar had gehad ‘een voorbeeld van zijn vieze praktijken en leugens’.

Weinstein staat op dit moment terecht voor vijf verdenkingen van seksueel misbruik. Er zijn in het afgelopen jaar echter meer dan tachtig vrouwen naar buiten gekomen met beschuldigingen aan het adres van Weinstein.