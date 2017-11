Jennifer Lawrence geeft toe: "Ik ben gemeen en ongelooflijk grof tegen mijn fans" KD

10u13 0 Showbizz Jennifer Lawrence (27) doet haar bekentenis in een gesprek met acteur Adam Sandler voor een videoreeks van Variety. De Oscarwinnares vertelt ook hoe het werk een wig dreef tussen haar en haar ex, regisseur Darren Aronofsky (48).

EPA

"Als fans mij op restaurant aanspreken of een selfie met mij willen, weiger ik resoluut", aldus Jennifer. "Ik verander dan echt in een gemene bitch. Grof zijn is míjn manier om mezelf te beschermen tegen opdringerige mensen."

Gestoord script

Jennifer heeft het ook over haar ex Darren Aronofsky. Hun breuk werd vorige week bekend, maar het koppel zou al een maand geleden uit elkaar zij gegaan. Darren regisseerde haar in de controversiële horrorfilm 'Mother!'.

"Toen ik het script de eerste keer las, smeet ik het op de grond. Ik wilde het zelfs niet in mij huis, zo gestoord vond ik het", zegt Jennifer. Ze geeft toe dat de film voor extra spanningen tussen haar en Darren zorgde. "Hij kwam dan doodmoe thuis van de promotour, en al waar hij over wilde praten was de film. Ik zat in tweestrijd. Aan de ene kant wilde ik een ondersteunende partner zijn, aan de andere kant had ik iets van: 'Kunnen we het nu één moment over iets anders dan 'Mother!' hebben alsjeblieft?" Maar nee, Darren stond erop al de kritieken op de film voor te lezen, ook de negatieve. Ik werd er gek van."

Photo News Jennifer Lawrence en Darren Aronofsky op de première van 'Mother!' in New York.