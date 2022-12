Jennifer Lawrence en Viola Davis openhartig over het moederschap: “Ik sloot mijn kind op in de auto”

CelebritiesDe Amerikaanse actrice Jennifer Lawrence (32) verwelkomde in februari 2022 haar eerste kindje, zoon Cy, samen met haar echtgenoot Cooke Maroney. In een nieuwe episode van Variety’s ‘Actors on Actors’ zit ze samen met Oscarwinnares Viola Davis (57) én klapt ze uit de biecht over het moederschap. “Het stichten van een gezin is het engste ter wereld", klinkt het.

Tijdens Variety’s ‘Actors on Actors’ zitten ‘The Hunger Games’-ster Jennifer Lawrence en ‘The Woman King’-actrice Viola Davis samen rond de tafel om een openhartig gesprek met elkaar aan te gaan. Ze babbelen onder meer over het moederschap. In februari van dit jaar verwelkomde Lawrence haar eerste kindje, zoon Cy. Aan Davis bekent ze dat ze met schuldgevoelens kampt en durft te twijfelen aan haar beslissingen en keuzes als moeder.

“Het was het engste ter wereld om na te denken over het stichten van een gezin", geeft ze toe. “Wat als ik het verpruts? Wat als ik het niet kan? Ik was zo bang dat ik het zou verpesten.” Ze is ontzettend bezorgd. “Elke dag dat ik moeder ben, voel ik me vreselijk. Ik voel me schuldig. Ik speel met hem en heb zoiets van: ‘Is dit wat hij wil doen? Moeten we buiten zijn? Wat als hij het koud heeft? Wat als hij ziek gaat worden? Is dit genoeg? Is dit voldoende om zijn hersenen te ontwikkelen?’”

Opgesloten in auto

Davis herkent deze gevoelens en angsten maar al te goed. Ze stelt haar gerust door haar iets op te biechten over lang geleden. “Ik sloot mijn kind, mijn dochter, op in de auto en het was bloedheet buiten. Ik was overweldigd. Ik had vijftig miljoen dingen aan mijn hoofd. Mijn dochter zat achterin. Ik was gestrest om naar Target te gaan. Ik stapte de auto uit, deed de deur dicht en realiseerde me dat ik mijn sleutels niet bij me had", bekent ze. “Ik begon al snel te schreeuwen, te roepen en te tieren. Ik trok twee passerende mannen aan de mouw. Ze zeiden me dat ik het noodnummer 911 moest bellen. Dat deed ik en ik schreeuwde het vervolgens uit tegen de telefoniste. Niet veel later hebben ze haar uit de auto gehaald. Mijn dochter bleef haar vrolijke zelf en heeft er niet eens wat van gemerkt.”

Viola vult aan dat ze sindsdien nog zoveel vrouwen is tegengekomen die soortgelijke situaties hebben meegemaakt. “We willen allemaal perfect zijn.” Waarop Lawrence zich al snel een gelijkaardig voorval herinnert: “Ik reed rond met Cy en realiseerde me niet dat hij niet vastgegespt zat in zijn autostoeltje. Hij was gewoon aan het wankelen, aan het vliegen. Goed om te weten dat we allemaal bijna onze kinderen hebben vermoord", grapt ze.

KIJK. Jennifer Lawrence als soldaat in de trailer van ‘Causeway’.

