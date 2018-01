Jennifer Hudson gaat Aretha Franklin vertolken EDA

28 januari 2018

13u12 0 Showbizz Oscar en Grammy-winnares Jennifer Hudson (36) kruipt weldra in de huid van Aretha Franklin (75). De Amerikaanse actrice krijgt de hoofdrol in een film over het leven van de Queen of Soul, meldt filmwebsite Deadline.

Het nieuws werd bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse pre-Grammy gala van de bekende muziekproducent Clive Davis. Dat feestje staat bekend als 'the hottest ticket in town' als het aankomt op pre-Grammy aangelegenheden. Ook dit jaar maakte het event z'n naam waar. Hudson zong bij die gelegenheid enkele Aretha Franklin-klassiekers zoals 'Think' en 'Respect' en vervolgens werd het nieuws meegedeeld dat ze Aretha Franklin ook echt zal vertolken in een film over haar leven.

Naar verluidt werd Hudson zelf uitgekozen door de Queen of Soul om de rol te spelen. Dat Clive Davis het nieuws wereldkundig maakte is gepast, gezien zijn lange professionele relatie met Franklin.

De film van MGM gaat over de gehele carrière van de soullegende, die zes decennia omvat. Franklin begon als zangeres in een gospelkoor en scoorde ontelbare hits, waaronder Otis Redding's 'Respect'. Haar uitvoering werd onbedoeld een soort feministisch volkslied dat haar transformeerde in een icoon van burgerrechten en vrouwenbewegingen. Ze is een van de meest geëerde artiesten in de geschiedenis van de Grammy Awards en bevindt zich in de Rock and Roll Hall of Fame, de NAACP Hall of Fame, de Gospel Music Hall of Fame en ontving in 2005 de Presidential Medal of Freedom.

Jennifer Hudson werd bekend door haar deelname aan American Idol. De 36-jarige Hudson ontving een Oscar en een Golden Globe Award voor haar acteerprestaties en streek ook een handvol Grammy's op.