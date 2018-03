Jennifer Garner keert terug naar tv TC

19 maart 2018

13u27 0 Showbizz De Amerikaanse actrice zal samen met de Britse acteur David Tennant te zien zijn in de nieuwe HBO-reeks 'Camping'.

Privé liep het de laatste tijd wat minder voor Jennifer Garner (ze scheidde van Ben Affleck), maar professioneel blijven zich kansen aandienen. En één daarvan leidt Jennifer opnieuw de tv-wereld in. De actrice, die ooit wereldberoemd werd dankzij haar hoofdrol in de serie 'Alias', was de voorbije jaren vooral in films te zien. Wat haar enkele (bescheiden) successen opleverde. Onder andere met de romantische komedies 'Ghost of Girlfriends Past' en 'Valentine's Day' en het Oscar-winnende drama 'Dallas Buyers Club'. De laatste jaren liep het echter wat minder op het witte doek en dus volgt Jennifer nu het voorbeeld van veel andere sterren: ze hoopt te haar carrière een boost te kunnen geven dankzij een succesvolle tv-serie. Dat moet dan 'Camping' worden, een komische reeks waarin ze een controlefreak speelt die door haar man verleid wordt om samen met het gezin op kampeertrip te vertrekken. Een trip waarbij alles fout loopt wat fout kan lopen. De opnamen voor de reeks, die gecreëerd werd door Lena Dunham en Jennifer Konner, zijn begonnen. In 2019 zal ze worden uitgezonden.