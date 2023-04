Jennifer Aniston over ‘Friends’-controverse: “Je moet vandaag de dag heel voorzichtig zijn met comedy”

CelebritiesDe populaire sitcom ‘Friends’ kwam de voorbije jaren regelmatig onder vuur te liggen vanwege het gebrek aan diversiteit, transfobe en vrouwonvriendelijke opmerkingen. Komedie-actrice Jennifer ‘Rachel’ Aniston (54) zit intussen al zo'n dertig jaar in het vak en erkent dat humor vandaag de dag niet meer zo evident is. “Het mooie aan komedie is dat we onszelf voor de gek houden en nu mag dat niet meer.”

De komediereeks ‘Friends’ was ontzettend populair in de jaren ‘90, maar lokt bij de millennials vandaag de dag veel gemengde reacties uit. Ze zijn namelijk niet gediend met de soort humor en grapjes, die beledigend overkomen. De serie kreeg onder meer kritiek over zich heen, vanwege het gebrek aan diversiteit en de transfobe en vrouwonvriendelijke opmerkingen. Matt LeBlanc (Joey) en Lisa Kudrow (Phoebe) lieten zich eerder uit over de controverse, maar nu reageert ook Jennifer Aniston (Rachel) voor het eerst.

Humor is geëvolueerd

Aniston - die momenteel haar nieuwe komedie ‘Murder Mystery 2' promoot met collega-acteur Adam Sandler - zit intussen al zo’n dertig jaar in het vak en kon aanschouwen hoe hard ‘humor geëvolueerd’ is doorheen de jaren. “Vandaag de dag is het een beetje lastiger, omdat je heel voorzichtig moet zijn. Dat maakt het erg moeilijk voor komieken, want het mooie aan komedie is dat we onszelf voor de gek houden, het leven voor de gek houden. En nu mogen we dat niet doen", vertelde ze aan ‘AFP’.

Ze verwees vervolgens specifiek naar de sitcom ‘Friends.’ “Er is een hele generatie mensen - kinderen - die nu terugkijkt naar de afleveringen van ‘Friends’ en ze beledigend vinden. Er waren dingen die nooit opzettelijk waren en andere... Nou, we hadden er beter over moeten nadenken. Maar ik denk niet dat er toen zo’n gevoeligheid was zoals nu.” De actrice vertelde verder hoe erg ze het vindt dat de ‘gevoeligheid rond komedie’ de reden kan zijn waarom er de voorbije jaren minder komedies zijn dan vroeger. Ze concludeerde: “Iedereen heeft grappen nodig. De wereld heeft humor nodig! We kunnen onszelf niet al te serieus nemen. Vooral in de Verenigde Staten niet. Iedereen is veel te verdeeld.”

KIJK. Jennifer Aniston: “Er zal altijd beetje Rachel in me zitten”

