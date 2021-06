Jennifer Aniston is nog steeds goed bevriend met haar ex Brad Pitt: “Het voelt absoluut niet vreemd”

CelebritiesMet zijn ex-vrouw Angelina Jolie (46) zit er een serieuze haar in de boter, maar met zijn vroegere vriendin Jennifer Aniston (52) kan Brad Pitt (57) het wél nog goed vinden. In een recent interview gaf de ‘Friends’-actrice aan dat ze nog steeds goed bevriend zijn.

Jennifer Aniston en Brad Pitt hebben elkaar onlangs nog eens gezien voor een table read, een moment waarop acteurs samenkomen om het script van een film of een serie door te lezen, van ‘Fast Times at Ridgemont High’. Het ging om een initiatief van Sean Penn en het doel van de actie was om geld in te zamelen voor coronahulpfondsen.

Tijdens de table read hebben Aniston en Pitt de tekst van twee personages uit de film voorgelezen. Voor Jennifer Aniston was het de tekst van het personage Linda. Haar ex Brad Pitt kroop dan weer heel eventjes in de huid van het personage Brad.

Goed doel

Wat opmerkelijk was aan het hele gebeuren is dat de twee personages in de film oorspronkelijk een redelijk romantische verhaallijn hebben. Maar volgens Jennifer Aniston voelde dat allesbehalve awkward aan. Afgelopen woensdag vertelde Aniston wat meer over hun ontmoeting in een interview met Howard Stern op SiriusXM. “We hebben gewoon wat liggen vertellen en dat was absoluut niet vreemd”, aldus de actrice. “We hadden veel plezier samen en het was voor een goed doel.”

Voorts is het algemeen geweten dat Brad Pitt en Jennifer Aniston nog steeds goed bevriend zijn. Pitt was bijvoorbeeld aanwezig op de 50ste verjaardag van de ‘Friends’-actrice in 2019. Daarnaast werden ze in 2020 tijdens de Screen Actors Guild Awards samen al lachend gespot door de paparazzi. Aniston heeft bovendien ook nog een goede relatie met haar tweede ex-man Justin Theroux. Na een huwelijk van drie jaar gingen de twee uit elkaar in 2017, maar volgens bronnen hebben ze nog steeds geregeld contact via FaceTime.

