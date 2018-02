Jennifer Aniston hint over mogelijke reünie Friends EVDB

04 februari 2018

13u30

Bron: BuzzE 0 Showbizz Actrice Jennifer Aniston heeft in een interview in de talkshow van Ellen DeGeneres laten weten open te staan voor een reünie van de hitserie Friends. Toen ze gevraagd werd naar die mogelijkheid zei ze: "Alles is mogelijk. Als George Clooney gaat trouwen is het ook mogelijk dat wij weer bij elkaar komen."

Of het er ooit van komt met alle zes oorspronkelijke hoofdrolspelers is hoogst twijfelachtig. Lisa Kudrow, die Phoebe speelde in de serie, zei vorig jaar er "weinig voor te voelen". Kudrow: "We hebben onlangs een etentje met z'n zessen gehad. Dat was heel gezellig, maar daar blijft het wat mij betreft bij."

Sinds begin dit jaar zijn alle oude seizoenen van Friends beschikbaar op streamingsdienst Netflix. In ons Franse taalgebied konden fans al eerder naar de serie kijken. Friends liep van 1994 tot 2004 en betekende de doorbraak van hoofdrolspelers Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc en David Schwimmer.