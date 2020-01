Jennifer Aniston en Paul Rudd mogen Golden Globe uitreiken MVO

03 januari 2020

15u43 0 Showbizz Jennifer Aniston en Paul Rudd mogen zondag een Golden Globe uitreiken. De acteurs maken daarnaast ook zelf kans op een prijs.

Aniston dingt mee naar een Golden Globe voor beste actrice voor haar rol in ‘The Morning Show’ van Apple TV+, Rudd is kanshebber in de categorie beste acteur voor zijn rol in de Netflix-comedy ‘Living With Yourself’.

Eerder werd bekend dat Rami Malek, Scarlett Johansson, Chris Evans en Dakota Fanning op het podium komen om prijzen uit te reiken. Ricky Gervais praat zondag de uitreiking van de Golden Globe Awards aan elkaar. Het wordt voor de Britse komiek de vijfde keer dat hij de jaarlijkse film- en televisieprijzenregen presenteert.