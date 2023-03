Jenna Ortega sloeg ‘Wednesday’-rol meermaals af: “Ik wou in films spelen”

CelebritiesDe spin-off van ‘The Addams Family’, ‘Wednesday’, katapulteerde de jonge actrice Jenna Ortega (20) tot het sterrendom. En dit terwijl ze in eerste instantie de rol meermaals afwees... “Ik was bang dat dit me zou kunnen beletten om andere rollen te doen die ik echt wilde", vertelt ze aan ‘The Sunday Times’.

Het lijkt nu haast ondenkbaar om iemand anders in de rol van Wednesday Addams te zien, dan Jenna Ortega. Maar toch was dit wel bijna het geval. “Toen ik de e-mail kreeg, wees ik deze af”, bekent ze aan ‘The Sunday Times’. “Ik had al zoveel voor tv gedaan in mijn leven en het enige wat ik ooit heb willen doen is spelen in films.” Ze vervolgt: “Ik was bang dat door me aan te melden bij een ander televisieprogramma, dit me zou kunnen beletten om andere rollen te krijgen die ik echt wilde.”

Maar uiteindelijk besloot ze de rol nog een kans te geven en daar zat de regisseur van dienst voor iets tussen. “De enige reden is omdat Tim Burton, regisseur en uitvoerend producent van ‘Wednesday’, zo’n legende is en we toevallig heel goed met elkaar konden opschieten.” Ze ging dan ook op het aanbod in, na eerst de rol nog enkele keren te hebben geweigerd. Een rol die haar intussen allesbehalve windeieren heeft gelegd...

Succesreeks

De Netflixreeks een succes noemen, is dan ook een understatement. ‘Wednesday’ verpulverde kijkcijferrecords én kreeg al groen licht voor een tweede seizoen. Ondanks dat Jenna intussen enorm dankbaar is voor de rol die haar naam en faam opleverde, had ze het wereldwijde succes allesbehalve zien aankomen. “Ik had de reactie niet verwacht. Ik herinner me dat de andere castleden en ik erover praatten in Roemenië (waar de serie werd opgenomen nvdr.) en zoiets hadden van ‘wat denk je dat er zal gebeuren met de show?’ en dat was het. We dachten er verder niet teveel over na. Ik ging ervan uit dat het niet zou worden bekeken. Dat het een leuk ‘juweeltje’ zou zien dat eens iemand toevallig tegenkomt.”

‘Wednesday’ is te bekijken op Netflix.

KIJK. Trailer ‘Wednesday’.

Lees ook: