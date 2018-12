Jelle, de ‘Da da ta’-man, heeft bijna één miljoen hits op Youtube: “Maar m’n lief moet niet ongerust zijn” MV

08 december 2018

06u00

Bron: TV-Familie 3 Showbizz N éé, het is niet Tom Waes of Koen Wauters, maar wél de nobele onbekende Oost-Vlaming Jelle Lauwers (29) die op dit moment zowat de populairste persoon op tv moet zijn. Je kent hem wel: de blonde jongeman van Mobile Vikings die surfend door het leven gaat. De reclamespot van de telecomprovider is al bijna 1 miljoen keer bekeken.

“Ik heb niet het gevoel dat mijn wereld nu op z’n kop staat, maar als leraar in het middelbaar weet ik wel dat er veel ruchtbaarheid aan wordt gegeven”, zegt Jelle in TV-Familie. De tieners sparen hem niet. “In plaats van ‘meneer Lauwers’ is ’t nu den Da Da Ta. Ach, ik kan er wel om lachen. Zoiets moet je kunnen relativeren.

Hoe komt een leraar zedenleer uit ­Wetteren in een telecomclipje terecht?

Ik acteer al een tijdje en ben ook ingeschreven in enkele castingbureaus. Elke maand doe ik één of twee castings. Soms moet je wat geluk hebben. Zo heb ik al meegedaan in een spotje van BNP Paribas Fortis en heb ik destijds iets ingesproken voor JIMtv. Maar ja, dat clipje van Mobile Vikings is toch wel van een andere orde. Ik had niet verwacht dat dat zo populair zou worden.

Je hebt de impact onderschat?

Absoluut! Ik had na de draaidag gevraagd wanneer het op televisie zou komen. Kwestie van voorbereid te zijn, hé. Ze zeiden me toen dat ik me geen zorgen moest maken. Nu kijk ik zelfs al niet meer op als ik het op tv zie passeren. En mijn vrienden maken er grappen over. Tja, ik denk dat het voor eeuwig mijn bijnaam zal worden. Behalve voor mijn moeder, zij blijft mij gewoon Jelle noemen. (lachje)

Kan jij nog ongestoord over straat?

Wel, onlangs stond ik in een doe-het-zelfzaak en vroeg de kassierster of ik dieën van dat reclamespotje was. En ze vroeg een handtekening. Zo absurd! Ik stond daar met m’n mond vol tanden. De mensen in de rij achter mij keken ook maar raar.

Je lijkt niet meteen een kerel die nu ­sterallures zal krijgen, toch?

O nee. Los van die ene handtekening valt het goed mee, hoor. Het is niet dat dit minisuccesje mijn wereld overhoop gooit. Meer vrouwelijke aandacht? Mijn vriendin Sophie hoeft zich geen zorgen te maken.

Hoop jij nu op een tv-doorbraak?

Goh, ik acteer graag en speel ook in een muziekgroepje. Check zeker mijn nummer ‘Duizend Liter Koffie’ eens op YouTube. (knipoogt) En ja, misschien zou de ‘Da Da Ta’-clip een springplank kunnen zijn.

Een rolletje in ‘Thuis’, ‘Familie’...

... of een andere goede Vlaamse serie, dat zou leuk zijn. Maar kom, ’k vind het ook ongelooflijk fijn om leerkracht te zijn.