Jelle De Beule kocht een krakerspand met véél werk aan: "Elke cent die ik nu verdien, gaat naar de verbouwingen"

10 september 2019

14u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Toch wel tof om met m’n kop op ’t groot scherm te komen”, zegt Jelle De Beule (38). Vanaf deze week draait ‘The Best of Dorien B.’ in de bioscoop, met een bebaarde Jelle in een hoofdrol. De film opende zelfs het Filmfestival van Oostende. Thuis loopt het iets minder van een leien dakje. “Die verbouwingen... Het ene lijk na het andere valt uit de kast.”

Sylvia en Jelle kochten een kraakpand. Erg huisje-boompje-beestje komt dat niet over. “Maar eigenlijk is het simpel: we hadden geen keuze”, zegt Jelle. “Wij wilden absoluut in Gent blijven wonen, maar voor een deftige woning betaal je je blauw. Dus moet je creatief zijn en je focussen op huizen die niemand wil. Op panden waar je de uitwerpselen nog moet buitenscheppen, en waaruit je Roma-zigeuners moet sleuren. Dat laatste was bij ons gelukkig al gebeurd voor we ’t kochten, maar toch, de aanblik van onze woning was allesbehalve prettig. Laat ik zeggen dat we ons werk er al mee hebben gehad. Maar door dat huis te kopen, hebben Sylvia en ik ons wel flink wat geld bespaard.”

De renovatie lijkt echter maar niet te willen vlotten. “Was dat maar waar”, lacht hij. “Het wordt stilaan een langetermijnproject, vrees ik. Het ene lijk na het andere valt uit de kast. Met­een al bij de start ontdekten we dat we toch niet op de riolering waren aangesloten. Meteen drie maanden van onze planning om zeep. En zopas werd er een verkeerde steunbalk geleverd: weer een week vertraging. En zo gaat dat maar door. Om nog maar te zwijgen van de extra kosten. In de bouw spreek je dan meteen van hallucinante bedragen. En intussen moeten wij ook nog eten en leven, hé. Op zich lukt dat allemaal wel, maar we hebben onze keuzes en verwachtingen wel meer dan eens moeten bijstellen. Dus die massief gouden kranen hebben we maar geschrapt.”

Soms te veel?

Jelle en Sylvia hebben drie kinderen: Ellis (10), Flynn (7) en Aster (4). Wordt het hem soms dan wat te veel? “Dat valt wel mee, omdat ik strenger voor mezelf ben tegenwoordig. Vroeger bleef ik geregeld slapen op Woestijnvis om montages af te werken. Dat doe ik niet meer. Ik wil nog wel uren kloppen, maar mijn avonden en het weekend probeer ik vrij te houden. Tenzij het natuurlijk écht niet anders kan. En wat die renovatie betreft... Dat laat ik over aan professionals. De achterbouw hebben we zelf afgebroken, maar dat was gekkenwerk. Ik doe daar zoveel langer over dan een vakman en mentaal kan ik dat ook niet aan. Dus heb ik besloten om dan ook effectief míjn werk te doen en de bouw over te laten aan professionals. Dus elke cent die ik nu verdien, gaat naar de verbouwingen. Dat werkt beter voor ons gezin.”