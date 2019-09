Jelle De Beule heeft spijt van zijn kus met Matteo Simoni in 'Callboys': “Achteraf bekeken had ik me meer moeten smijten” MVO

02 september 2019

07u26 1 Het Nieuwsblad Jelle De Beule wil zich naar eigen zeggen gaan profileren als een “echte acteur”. Niet dat hij dat nog niet was, maar de gewezen komiek gaat tegenwoordig liever voor serieuzere rollen. Binnenkort is hij opnieuw te zien in het tweede seizoen van ‘Callboys’. Als hij terugblikt op het eerste heeft hij maar van één ding spijt: “Ik had Matteo echt moeten muilen.”

“Achteraf bekeken had ik die kusscène nog veel neiger moeten doen”, zegt Jelle in Het Nieuwsblad. “Omdat er een andere scène was geschrapt, ­gingen Matteo en ik ervan uit dat het niet meer hoefde. Tot regisseur Jan Eelen plots riep: Ja maar gasten, jullie moeten wel muilen, he. Het kwam daardoor nogal onvoorbereid. Ik was iets te gereserveerd, terwijl Matteo direct vuil begon te muilen. Achteraf gezien had ik er ook volledig voor moeten gaan. Had ik er niet flauw over ­moeten doen. Al merk je er maar weinig van op het scherm hoor.”

Nog meer passie: in ‘The best of Dorien B’ speelt hij een rasechte bedrieger die zijn vriendin het leven zuur maakt. Maar wanneer men vraagt of hij zijn eigen vrouw, Sylvia Van Driessche, zou kunnen bedriegen, piept hij uiteraard ander. “Mijn eigen vrouw, Sylvia, bedriegen, zou ik nooit doen. Technisch gezien zou ik dat kunnen, als biologisch wezen”, grapt hij. “Maar nee, dus. Mijn neefje sprak me daar eens over aan: Moet je dan met een andere vrouw kussen in de film? Hij vond dat raar. En dat is het ook wel een beetje. Zoiets kan je namelijk niet spelen, dat moet je doen. Je kan niet faken dat je iemand binnendraait. Ik had het daar ook niet zo makkelijk mee.”