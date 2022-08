Jelle Cleymans wordt vaste radio-dj bij Joe: “Voor mij is de cirkel nu rond”

Cleymans & Van Geel

Niet dat Jelle stopt met zingen. Hij blijft deel uitmaken van het duo Cleymans & Van Geel, dat deze zomer op heel wat dorpspleinen voor een overrompeling en afgezette straten zorgt. Maar vanaf oktober zit hij ook bij Joe achter de knoppen. “De eerste maanden zal ik enkel invallen en wat losse programma’s presenteren om zo de zender, collega’s en luisteraar nog beter te leren kennen. Maar daarna is het wel de bedoeling om een eigen format te ontwikkelen voor een vaste plek in het uitzendschema”, klinkt het. “Gezien mijn interesse en verleden zal dat waarschijnlijk een programma rond muziek uit de Lage Landen worden. Joe vroeg me trouwens om er nu al in te vliegen, maar dat lukt echt niet door mijn overvolle agenda. Dit najaar speel ik eerst nog in de musicals ‘Daens’ en ‘Vergeet Barbara’ en staat de release van mijn nieuwste solo-album ‘Roubaix’ gepland. Daarnaast liggen er ook nog twee theatertournees vast: eentje met Jonas Van Geel en eentje met sportjournalist Christophe Vandegoor. Met zo’n volle agenda is het onmogelijk om me nu al helemaal op mijn radio-job te gooien. Hoe graag ik dat ook zou willen. Maar goed, zo krijg ik de kans om dit najaar bij Joe rustig in te lopen.”