Jelle Cleymans wordt peter van babygorilla KD

31 december 2018

11u12

Bron: ZOO 1 Showbizz Jelle Cleymans (33) is peter geworden. De Vlaamse zanger neemt vol trots het peterschap van de babygorilla T uit de ZOO van Antwerpen op zich. “Zij veroverde mijn hart.”

Dat de ZOO Jelle als peter vroeg, ligt voor de hand. De acteur speelde recent nog mee in de musical ‘Zoo of Life’. Die voorstelling werd in de ZOO zelf opgevoerd. Jelle gaf er gestalte aan de verzorger van de gorilla’s. Het peterschap van een babygorilla op zich nemen, leek Jelle dus niet vreemd.

“Van kinds af aan al ben ik uitermate gefascineerd door de mensapen. Bij hen stop ik altijd extra lang op een wandeling door de ZOO”, aldus Jelle. “Het kleintje veroverde dan ook meteen mijn hart. De manier waarop haar mama haar vasthoudt en overal mee naartoe vervoert, vind ik ontzettend ontroerend. En nu ze zichtbaar begint te groeien en met haar gitzwarte ogen rond begint te kijken, maakt dat de peter elke dag een beetje trotser! Ik vind het oprecht een hele eer, dat ik een heel klein beetje verbonden ben met dit wonderbaarlijke nieuwe leven in onze ZOO.”

De gorilla gaat voorlopig nog door het leven als T. Op 7 januari kiest Jelle een naam uit de inzendingen van de bezoekers.