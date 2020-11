Jelle Cleymans over z’n eerste keer: “Achteraf vroeg ik of ze een kopje thee moest hebben”

TV De hechte band van Jelle Cleymans en zijn ex Katrien: “Iemand die met haar problemen heeft, is niet de juiste persoon voor mij”

24 september Vrienden blijven met je ex, het is niet veel (voormalige) koppels gegeven. Toch bewijst Jelle Cleymans (35) dat het kan. De zanger/presentator, die momenteel in quarantaine zit na een positieve coronatest, schreef over zijn band met Katrien op zijn nieuwe plaat. De twee zijn al vier jaar uit elkaar, maar... “We zijn eigenlijk alleen maar closer geworden”, vertelt Jelle in een gesprek over liefde, zijn nieuwe plaat, zijn nieuwe programma én de naaktbeelden van de BV’s. “Ik vind dat je met alles moet kunnen lachen, ook al is dat voor sommigen pijnlijk.”